Gaza:15 femmes et 12 enfants parmi les 32 Palestiniens tués lors des frappes israéliennes

Au moins 32 Palestiniens, dont 15 femmes et 12 enfants, ont été tués et des dizaines d’autres blessés dans des frappes aériennes israéliennes visant diverses zones de la bande de Gaza, mardi, ont indiqué des sources et des témoins.

L’armée israélienne a bombardé plusieurs maisons dans le camp de réfugiés de Nuseirat, dans le centre de Gaza, tuant 30 Palestiniens, dont 14 femmes et 12 enfants, ont déclaré des sources médicales à Anadolu.

Un fœtus a été retrouvé après avoir été expulsé du ventre de sa mère lors d’une explosion, ont déclaré des témoins.

À Gaza, un homme et sa femme ont été tués et de nombreuses autres personnes blessées lors d’une frappe israélienne visant un appartement près du rond-point Haidar.

L’armée israélienne, rejetant les appels internationaux à un cessez-le-feu, a tué près de 60 000 Palestiniens, pour la plupart des femmes et des enfants, à Gaza depuis octobre 2023. Les bombardements incessants ont détruit l’enclave et provoqué une grave crise alimentaire.

Dans son dernier rapport publié lundi, l’organisation israélienne de défense des droits humains B’Tselem a qualifié les actions d’Israël à Gaza de génocide.