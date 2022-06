Gel du traité d’amitié: L’Espagne regrette la décision algérienne!

Le ministre des Affaires étrangères, José Manuel Albares, a indiqué ce jeudi que le gouvernement analyse les conséquences de la décision de l’Algérie de geler le commerce extérieur avec l’Espagne et donnera une réponse “sereine, constructive, mais ferme” en faveur des intérêts espagnols.

Albares a avancé cette réponse dans des déclarations aux journalistes après que l’Algérie ait décidé de suspendre le traité d’amitié, de bon voisinage et de coopération avec l’Espagne et que les banques algériennes ont gelé les prélèvements automatiques liés aux opérations de commerce extérieur de produits et services depuis et vers l’Espagne.

Des partis politiques espagnols ont demandé au ministre des Affaires étrangères, José Manuel Albares, d’expliquer au Congrès les conséquences de la suspension par l’Algérie du traité d’amitié avec l’Espagne, alors que la majorité de l’arc parlementaire accuse le président du gouvernement, Pedro Sánchez pour ne pas avoir calculé les répercussions de ses décisions.

Quant a lui,le porte-parole de l’ERC au Congrès, Gabriel Rufián, estime que le gouvernement “compense sûrement” la rupture des relations entre l’Algérie et l’Espagne et a réitéré que le changement de position de l’exécutif concernant le Sahara Occidental “est une terrible inconscience”.

“Nous l’avons dit dès la première minute, que le changement de gouvernement au Sahara en faveur de Rabat allait avoir des répercussions sur le gaz, cela semble frivole et terrible inconscience, sûrement cela les dédommage du contrôle de la clôture”, a influencé le dirigeant d’ERC, l’un des principaux partenaires parlementaires du gouvernement.