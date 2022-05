George W. Bush qualifie l’invasion de l’Irak d’«injustifiée», aveu ou lapsus?

Le 43e président des Etats-Unis qui a lancé l’invasion de l’Irak en 2003 a mis son lapsus sur le compte de son age, en la qualifiant d’«injustifiée».

Joe Biden n’est pas le seul a s’empêtrer dans ses propos. Après avoir dit du président ukrainien, Volodymyr Zelensky, qu’il était le “Churchill de notre époque”, l’ancien président américain George W. Bush a commis un lapsus. Mercredi 18 mai, le 43e président des Etats-Unis a qualifié de “brutale” et d’”injustifiée” l’invasion de… ‘l’Irak’, avant de se reprendre et d’expliquer qu’il voulait parler de l’invasion russe de l’Ukraine, a rapporté Le Monde.

George W. Bush a fait ces déclarations a l’occasion d’un discours prononcé mercredi a Dallas, durant lequel il critiquait le système politique russe. “Le résultat est une absence de freins et de contrepoids en Russie, et la décision d’un seul homme de lancer une invasion totalement injustifiée et brutale de l’Irak”, a déclaré George W. Bush, avant de se reprendre et de secouer la tête. “Je veux dire, de l’Ukraine.” Il a mis son erreur sur le compte de son age – 75 ans –, ce qui a fait rire son auditoire.

Virale sur les réseaux sociaux

Alors que George W. Bush était président, les Etats-Unis ont envahi l’Irak, le 20 mars 2003, justifiant leur décision par la présence d’armes de destructions massives dans le pays, armes qui n’ont jamais été trouvées. Le conflit a fait des centaines de milliers de morts et un nombre plus important de déplacés.

Les déclarations de George W. Bush sont vite devenues virales sur les réseaux sociaux, récoltant plusieurs millions de vues sur Twitter et ont fait réagir. Hussain Nadim, un spécialiste de la géopolitique originaire du Pakistan, a tweeté: “Dans l’histoire américaine, pendant l’espace de deux brèves secondes, la vérité a prévalu!”, tandis que l’écrivain américain Scott Santens a commenté: “La plus grande erreur de tous les temps a propos de l’une des plus grandes erreurs de tous les temps.”

Les autorités et les grands politiciens irakiens n’ont pas commenté la gaffe, mais pour les internautes irakiens ce lapsus tourné en dérision a un goût amer. “Le spectre de l’invasion de l’Irak et de sa destruction poursuit Bush fils. Son subconscient l’a exposé quand il a pris le pas sur sa langue”, a tweeté le journaliste irakien Omar Al-Janabi. “Oui, c’est une invasion brutale et injustifiée qui restera ton pire cauchemar”, a-t-il ajouté.