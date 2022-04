Guardiola: «Mahrez est triste »

Le coach des Citizens , Pep Guardiola a affirmé que son ailier Ryad Mahrez n’a toujours pas pu digérer l’élimination a la dernière seconde de l’Algérie pour la Coupe du monde.

« Riyad est un peu triste parce qu’il n’est pas avec l’Algérie a la Coupe du monde, je lui ai dis : Tu marques a la 118e pour aller a la Coupe du monde et a la 124e tu prends un but et t’es éliminé. Tu ne trouves pas d’explications, c’est le foot. », a commenté le technicien espagnol ce vendredi en conférence de presse.

Guardiola a ensuite ajouté. « Ce sont des émotions, c’est beaucoup de choses, il n’y a pas de temps mort comme au basket, ou au tennis où vous pouvez vous asseoir et réfléchir après deux services. C’est du football, combien de fois tu joues mieux que l’adversaire et tu perds, c’est le foot. »