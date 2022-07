Guterres souligne le rôle important de l’Algérie au sein des Nations Unies

Le Secrétaire général des Nations-Unies a, dans son message de félicitations au Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a l’occasion du 60ème anniversaire de la glorieuse Fête de l’Indépendance, “transmis ses vœux au Président et au peuple algérien pour le succès des festivités marquant la célébration de cet anniversaire mémorable”.

M.Antonio Guterres a par ailleurs tenu a souligner “le rôle important et actif que l’Algérie a joué et continue de jouer au sein des Nations Unies, notamment en assurant le leadership sur un nombre d’actions déployées par les Nations Unies pour la prévention et le règlement des conflits internationaux”.