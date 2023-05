Hadj 1444/2023: Air Algérie assure 78 vols pour le transport des hadjis

La Compagnie nationale aérienne Air Algérie a consacré 78 vols pour le transport des hadjis vers les Lieux Saints dans le cadre de la saison du hadj 1444/2023, a fait savoir le directeur central des ventes et des réseaux à Air Algérie, Nadir Hadj Said.

Dans une déclaration à la presse, M. Hadj Said a précisé que le nombre de vols d’Air Algérie suivant la dernière mise à jour, s’élève à 78 vols sur un total de 137 vols programmés vers les Lieux Saints pour cette saison, le restant des vols étant pris en charge par deux compagnies aériennes saoudiennes.

Selon le responsable, le programme de vols organisés par les trois compagnies aériennes concerne neuf aéroports, et ce après l’ajout des aéroports de Tamanrasset, Adrar et Laghouat à la liste des aéroports nationaux concernés par le transport des hadjis directement vers les Lieux Saints, en exécution de la décision du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

Le quota de l’aéroport de Houari Boumediene (Alger) s’élève à 48 vols sur l’ensemble des vols de hadj contre 23 vols à partir de l’aéroport d’Oran, 28 vols à partir de l’aéroport de Constantine, 12 vols à partir de l’aéroport de Ouargla, 9 vols à partir de l’aéroport d’Annaba, 3 vols à partir de l’aéroport d’Adrar, 7 vols à parti de l’aéroport de Béchar, 6 vols à partir de l’aéroport de Laghouat et un (1) vol à partir de l’aéroport de Tamanrasset.

Concernant le premier vol des hadjis, M. Hadj Said a fait savoir qu’il aura lieu la nuit de mercredi à jeudi de la semaine prochaine à partir de l’aéroport Houari Boumediene à Alger.

Les hadjis désirant réserver et acheter leurs billets peuvent utiliser la plateforme numérique “Portail du Hadj” lancée par l’Office national du Hadj et de la Omra (ONHO).

Grâce au numéro qui lui est accordé, le pèlerin peut accéder à cette plateforme pour prendre information de l’aéroport par lequel il va voyager, et le programme des vols d’Air Algérie (ainsi que les deux compagnies saoudiennes participant à l’opération de transport des pèlerins algériens vers les lieux saints), en sus de choisir le jour et l’heure qui lui conviennent, selon M. Hadj Said.

Une fois cette opération terminée, il sera procédé ensuite à “la collecte d’informations au niveau du centre de réservation d’Air Algérie, et à la satisfaction des choix du pèlerin dans les plus brefs délais”.

Les pèlerins pourront, à partir de jeudi, télécharger et imprimer les billets qu’ils recevront par e-mail, “sans se déplacer aux agences commerciales de la compagnie”, précise M. Hadj Saïd.