Hadj: Le président ordonne de permettre à 2000 citoyens de 70 ans et plus d’accomplir le rite

Le président de la République a enjoint au ministre des Affaires religieuses et des Wakfs de permettre à 2000 citoyens âgés de 70 ans et plus, ayant participé au moins 10 fois au tirage au sort du Hadj lors des précédentes saisons, d’accomplir ce rite au titre du quota de l’Algérie pour la saison en cours, indique lundi un communiqué de la Présidence de la République.

