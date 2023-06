Inde: près de 300 morts et 850 blessés dans une collision ferroviaire (VIDEO)

L’accident impliquant deux trains de passagers et un train de marchandises s’est produit vendredi en fin de journée dans l’Etat d’Odisha en Inde. Bilan: près de 300 morts et plus de 850 blessés.

Wagons renversés, voitures éventrées, défilé incessant d’ambulances et longue file de cadavres recouverts de linceuls blancs. L’Inde vit samedi 3 juin l’une des pires catastrophes ferroviaires de son histoire: le bilan de la collision de trois trains dans l’Etat d’Odisha, dans l’est du pays, s’élève désormais à au moins 288 morts, a rapporté Libération.

Sudhanshu Sarangi, directeur général des services de lutte contre les incendies de l’Etat situé sur le golfe du Bengale, a confirmé ce nouveau bilan à l’AFP. Un haut représentant du gouvernement régional, Pradeep Jena, a pour sa part précisé qu’environ 850 personnes avaient été hospitalisées.

L’accident s’est produit près de Balasore, à environ 200 kilomètres de Bhubaneswar, la capitale de l’Etat d’Odisha. «Les opérations de secours continuent sur place, et elles ne seront pas terminées avant plusieurs heures», a ajouté Sudhanshu Sarangi.

Selon Amitabh Sharma, le directeur des chemins de fer indiens, deux trains de voyageurs ont été «activement impliqués dans l’accident». Un troisième train, un convoi de marchandises, stationnait sur le site où s’est produit la tragédie, a-t-il déclaré à l’AFP sans fournir d’autres détails.

Un survivant a déclaré à des journalistes qu’il dormait lorsque l’accident s’est produit, et qu’il s’était réveillé pour se retrouver sous une douzaine d’autres passagers, avant de ramper hors de son compartiment avec des blessures au cou et au bras.