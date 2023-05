La DGSN va recruter 2000 agents de police par voie de concours

La Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) a annoncé, lundi dans un communiqué, l’ouverture d’un concours sur épreuves pour le recrutement de 2000 agents de police (de sexe masculin) au titre de l’année 2023.

La DGSN a précisé que “le dossier de candidature doit être déposé au niveau de la Sûreté des wilayas ou la Sûreté des daïras concernées par l’opération de recrutement”.

Les personnes intéressées “sont invitées à télécharger et à imprimer le formulaire de participation au concours via le site web et les plateformes des réseaux sociaux de la Police algérienne (Facebook, Instagram et Twitter) où ils peuvent également s’enquérir des conditions de recrutement et des wilayas concernées”, a ajouté la même source.