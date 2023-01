La diplomatie marocaine essuie revers après revers au Conseil de sécurité

En l’espace de moins d’un mois, le Maroc qui a pris en otage le Comité El-Qods, a essuyé une énième humiliation après avoir tenté de récidiver dans ses basses manœuvres et sa manipulation éhontée de la cause palestinienne et des lieux saints à El Qods, à la recherche d’une légitimité indue.

Et pour cause, ni le Groupe des pays arabes, ni celui de l’Organisation de la coopération islamique (OCI), ni encore moins le groupe des pays non-alignés, n’ont jugé utile d’inclure dans leurs projets de déclarations respectives une quelconque référence au fantomatique Comité El-Qods que le roi du Maroc préside.

Le représentant du Maroc a lamentablement échoué au niveau du groupe arabe, du groupe de l’Organisation de la coopération islamique et du groupe des pays non alignés à faire avaler à leurs membres sa couleuvre saisonnière d’inclure un paragraphe dithyrambique faisant l’éloge des efforts chimériques du Roi du Maroc à l’endroit du soi-disant Comité El-Qods.

Persistant dans son insistance à vendre sa version propagandiste de louanges injustifiés au sujet du Comité El-Qods et l’inclure, vaille que vaille, dans le projet de déclaration préparé par la présidence palestinienne, la délégation marocaine a même rejeté le projet de discours préparé par la présidence palestinienne et approuvé par le groupe et dans la teneur a été agréée par consensus il y a, à peine quelques jours, à l’occasion de la réunion d’urgence du Conseil de sécurité sur la Palestine.

Au final, et lassés des manœuvres marocaines itératives, les représentants des pays membres de ces regroupements régionaux de solidarité avec la cause palestinienne, et sans exception, n’ont pas manqué d’exprimer dans les cercles diplomatiques à New York leur agacement à l’encontre des agissements du représentant du Maroc que d’aucuns subodorent ses accointances flagrantes avec son nouvel allié, un colonisateur comme lui, l’occupant sioniste, pour qui, in fine, les manœuvres marocaines conduisent au blocage de toute déclaration conjointe, sérieuse et crédible, des Etats membres devant le Conseil de sécurité condamnant la dernière incursion criminelle d’un membre du gouvernement sioniste de l’esplanade de la mosquée d’Al-Aqsa à El-Qods.

Constante dans la défense de ses positions de principe, la Mission permanente de l’Algérie à New York a, une fois de plus, fait barrage à ces basses manœuvres et a déconstruit tout l’argumentaire marocain, les flatteries et indues louanges que le représentant voulait indûment attribuer au Président du Comité El-Qods.

L’Algérie a rappelé que de tels propos marocains ne correspondaient en rien à la réalité, étant donné que le Comité El-Qods, créé par l’Organisation de la coopération islamique en 1975, ne s’est réuni que deux fois au cours des deux dernières décennies, dont la dernière remonte à 2014.