La FAF met en conformité ses statuts avec ceux de la FIFA

Une réunion de travail de deux jours (mercredi et jeudi) a été tenue par des membres du bureau fédéral de la Fédération algérienne de football avec les représentants de la FIFA au sujet de la finalisation du dossier relatif à la mise en conformité des statuts de la Fédération avec ceux de l’instance internationale et les textes des lois algériennes, a indiqué la FAF sur son site officiel.

Au cours de la première séance, présidée par Djahid Zefizef, président de la FAF, il a été rappelé de l’importance du dossier de la mise en conformité des statuts de la fédération avec ceux de l’instance internationale et les textes de lois algériens, inscrit dans le programme du bureau fédéral, lors de son élection le 7 juillet 2022.

“Ce dossier, qui devait connaître son épilogue avant la fin de l’année 2022, a connu de nouvelles adaptations suite à l’avènement du Décret exécutif n° 22-309 du 12 septembre 2022 modifiant et complétant le décret exécutif n° 14-330 du 27 novembre 2014 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement des fédérations sportives nationales ainsi que leur statut-type”, a indiqué le communiqué de la FAF.

Outre les représentants de la FAF, en la personne du secrétaire général Mounir D’Bichi, de son adjoint Halim Djendoubi, du président de la Chambre nationale de résolution des litiges (CNRL), Me Youcef Hamouda, et du Chef de Département de coordination des ligues, les deux séances de travail ont marqué la présence des émissaires de la FIFA, Tanner Rolf, Chef de Département gouvernance FIFA, Ahmed Harraz, manager seniors gouvernance et Jean-Jacques Dienne, chef de cabinet du SG de la CAF.