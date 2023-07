La famille de Nahel dépose plainte contre l’initiateur de la cagnotte pour le tueur de l’adolescent  

La famille de Nahel a déposé plainte, mardi 4 juillet, auprès de la procureur de la République de Paris pour « escroquerie en bande organisée » contre le polémiste d’extrême droite Jean Messiha, selon un document consulté par Le Monde.

L’ancien porte-parole de la campagne d’Eric Zemmour a lancé une cagnotte en ligne en soutien au policier mis en examen pour « homicide volontaire » après la mort de l’adolescent Nahel M. à Nanterre le 27 juin. Celle-ci a atteint, mardi, plus d’1,5 million d’euros.

L’avocat de la famille, Me Yassine Bouzrou, a saisi la justice pour « escroquerie en bande organisée, détournement de traitement de données à caractère personnel et recel de ces délits », selon Le Monde. Il reproche à l’ancien porte-parole d’Eric Zemmour d’avoir « publiquement et mensongèrement présenté Nahel M. comme un “multirécidiviste” » et d’avoir détourné les informations du fichier du traitement des antécédents judiciaires de l’adolescent « pour le criminaliser et créer un mouvement de soutien au policier ayant tiré ». Selon la plainte, Jean Messiha aurait utilisé des « manœuvres frauduleuses » en vue d’obtenir des fonds pour cette cagnotte censée revenir à la famille du policier mis en examen pour homicide volontaire. Et d’ajouter que « toute personne bénéficiant de la cagnotte, quand bien même elle serait de la famille du policier ayant tué Nahel, se rendrait dès lors coupable de recel d’escroquerie en bande organisée ».

Cette plainte intervient alors qu’au même moment des députés de la Nupes ont annoncé avoir saisi la justice, au motif du risque sérieux de trouble à l’ordre public. Jean Messiha a assuré peu de temps après qu’il clôturerait la cagnotte « ce 4 juillet à minuit » et que l’ensemble des fonds récoltés seraient reversés à la famille.

Interpellé mardi à l’Assemblée nationale, le ministre de l’intérieur, Gérald Darmanin, a assuré qu’« il appartient, comme pendant les “gilets jaunes” et comme pendant les attentats, à la justice de notre pays – et notamment au tribunal de grande instance – de pouvoir fermer cette cagnotte ».