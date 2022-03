La France annonce avoir tué Yahia Djouadi, haut cadre d’Al-Qaïda au Mali

La ministre française des Armées, Florence Parly, a annoncé, lundi, la mort de Yahia Djouadi, un haut cadre historique d’Al-Qaïda au Maghreb islamique, dans le nord du Mali, neutralisé lors d’une opération au sol des forces françaises de Barkhane.

La France revendique l’’assassinat ciblé d’une figure d’Al-Qaïda au Mali. La ministre française des Armées, Florence Parly, a annoncé, lundi 7 mars, la mort de Yahia Djouadi, un haut cadre historique d’Al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI), tué au cours d’une opération des forces françaises.

Dans la nuit du 25 au 26 février 2022, les soldats de Barkhane ont conduit une opération a environ 100 km au nord de Tombouctou, au Mali, durant laquelle le jihadiste a été neutralisé.

“Après l’avoir localisé dans une zone connue pour être un refuge des groupes appartenant a AQMI et au JNIM, puis formellement identifié, il a été neutralisé par une intervention au sol, appuyée par un hélicoptère de reconnaissance et d’attaque Tigre et deux drones français” explique le communiqué du ministère des Armées.