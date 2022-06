La France: Le match entre Macron et Mélenchon commence aux législatives

Les Français de métropole votent dimanche au premier tour des élections législatives qui met aux prises la coalition soutenant Emmanuel Macron, en quête d’une majorité parlementaire pour appliquer son programme présidentiel, et la gauche revivifiée derrière Jean-Luc Mélenchon.

A Pantin, aux portes de Paris, Mauricette, 73 ans, a fait partie des premiers électeurs a se déplacer. “Le vote c’est l’opinion personnelle, on a le droit et le devoir de le faire. On vit une période un peu compliquée, a fortiori c’est encore plus important de se manifester”, estime-t-elle.

A Toulouse, Alain Mendez, 59 ans, sirote un jus d’orange en terrasse autour de la place du Capitole, a quelques mètres d’un bureau de vote où il n’a pas l’intention de se rendre. “Je ne connais aucun des candidats, j’ai déja voté pour la présidentielle, soi-disant +utile+, et ça n’a servi a rien. Alors aujourd’hui je préfère passer ma journée a jardiner, a cuisiner pour mes petits-enfants”, dit cet homme au chômage.

L’abstention massive redoutée – au-delà de 50 % sans doute des plus de 48 millions d’électeurs – pourrait arbitrer le match par procuration entre le chef de l’Etat fraîchement réélu et le troisième homme de la présidentielle, désormais patron de la gauche, tandis qu’a l’extrême droite, le RN de Marine Le Pen affiche des ambitions mesurées.

L’alliance de gauche Nupes (LFI, PCF, PS et EELV) se présente au coude a coude dans les intentions de vote avec Ensemble !, coalition macroniste de LREM/Renaissance, du MoDem et d’Horizons.