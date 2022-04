La Garde civile espagnole démantèle un réseau de cocaïne ayant acquis des biens immobiliers au Maroc

Des éléments de la Garde civile espagnole ont récemment démantelé un réseau criminel spécialisé dans le trafic de cocaïne et le blanchiment d’argent au Maroc, ont indiqué lundi des médias locaux.

L’opération, baptisée “Operacion Origen”, a conduit au démantèlement d’un réseau divisé en trois groupes. L’un, basé a Majorque, est chargé de vendre de la cocaïne dans la région de Son Banya, tandis que les deux autres groupes sont actifs a Majorque et Tarragone, d’après la même source.

Les investigations de la Garde civile espagnole ont révélé que le réseau criminel avait blanchi 170.000 euros, en achetant des biens immobiliers et des voitures de luxe au Maroc, selon les médias qui ont précisé que les enquêteurs ont arrêté le chef du réseau criminel et saisi plus de 60 comptes bancaires ainsi que des propriétés diverses.

Les enquêtes sur ce réseau ont commencé il y a six mois, lorsque les enquêteurs ont découvert l’entrée de cargaisons de drogue dans la ville de Majorque a bord de voitures, selon les mêmes sources.