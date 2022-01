La maison de jeunes de Taourirt-Ighil fête Yennayer

Nouvel an amazigh 2972

La maison de jeunes Bouaita Abderrahmane de Taourirt-Ighil ,dans la wilaya de Béjaïa, a célébré en grande pompe le Nouvel An Amazigh 2972.

Les visiteurs -femmes et enfants notamment- ont eu droit, ce samedi 15 janvier 2022, a un programme riche en couleurs et en activités.

Les organisateurs ont programmé dans la matinée une exposition (objets traditionnels, plats traditionnels..), un concours de dessin pour enfants, un tournoi des échecs, un concours culturel et une conférence-débat sur “Yennayer” et le nouvel an du calendrier berbère.

Dans l’après-midi, plusieurs activités culturelles et sportives étaient au programme, a savoir entre autres un chant choral qui a donné du rythme a l’événement, du théatre, de la poésie et un défilé de mode. Et pour perpétuer la tradition, il a été organisé un mariage traditionnel et un concours du meilleur plat traditionnel…

Avant la clôture de la manifestation, les organisateurs ont tenu a remettre des prix aux enfants ayant brillé dans les différents concours organisés a cette occasion.