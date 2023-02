La Protection civile algérienne sauve six personnes en Turquie et en Syrie

Séisme

Les équipes de secouristes de la Protection civile dépêchées par l’Algérie pour la Turquie et la Syrie -victimes d’un séisme dévastateur- ont pu sauver six personnes, dont cinq Turcs et un Syrien.

Depuis leur arrivée en Turquie et en Syrie, les équipes de secours de la Protection civile ont pu sauver six personnes et œuvrent à faire sortir d’autres victimes des décombres. “Vingt-six victimes ont été retirées des décombres”, selon le bilan de la Protection civile, publié mercredi matin, sur sa page Facebook.

En Turquie et plus précisément à Adiyaman, « 19 corps ont été récupérés dont 5 vivants », précise le communiqué de la protection civile.

À Halep en Syrie, dans région d’El Bestan Qasr El Mashareqa, « 07 corps ont été récupérés dont un seul en vie », conclut le communiqué.