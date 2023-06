La Radio Algérienne lancera sa nouvelle chaîne ce mercredi

La Radio Algérienne lancera, ce mercredi, une nouvelle chaîne artistique et musicale baptisée “Z’men FM”.

Une dénomination qui symbolise la diversité des œuvres musicales et théâtrales authentiques algériennes, indique un communiqué de la Radio Algérienne.

Le lancement de “Z’men FM” intervient dans le cadre de l’élargissement et de la diversification des chaînes thématiques spécialisées de la Radio Algérienne, mais aussi la valorisation du patrimoine culturel algérien en ‘arabe’ et ‘tamazight’, ajoute ledit communiqué rendu public ce lundi.

Selon la même source, la cérémonie du lancement aura lieu, mercredi à 15h00, au niveau du Centre culturel Aïssa Messaoudi de la Radio Algérienne, et sera présidée par le ministre de la Communication, Mohamed Bouslimani, en présence de la ministre de la Culture et des Arts Soraya Mouloudji ainsi que d’autres personnalités des milieux artistique et journalistique.