La Russie veut récupérer l’épave du drone américain tombé en mer Noire

La Russie va s’efforcer de retrouver le drone américain que les États-Unis l’accusent d’avoir fait s’abîmer en mer Noire au large de l’Ukraine, a indiqué le secrétaire du Conseil de sécurité russe, Nikolaï Patrouchev.

“Je ne sais pas si on arrivera à l’atteindre ou pas, mais il faut essayer. Et on va obligatoirement s’en occuper, et j’espère bien sûr avec succès”, a-t-il dit, interrogé à la télévision russe, selon FRANCE 24.

Washington appelle Moscou à opérer ses avions militaires de façon sûre

Le ministre américain de la Défense, Lloyd Austin, a appelé la Russie à opérer ses avions “de façon sûre et professionnelle” et replacé la chute d’un drone américain en mer Noire, la veille, dans un contexte d’agissements “agressifs” de pilotes russes.

“Cet épisode dangereux intervient dans un contexte d’actions agressives, risquées et dangereuses de la part de pilotes russes dans l’espace aérien international”, a affirmé Lloyd Austin au début d’une réunion de pays soutenant l’Ukraine dans son combat contre l’invasion russe.

“Ne vous y trompez pas, les États-Unis continueront de faire voler (leurs appareils) et d’opérer partout où le droit international le permet. Et il incombe à la Russie d’opérer ses aéronefs militaires de façon sûre et professionnelle”, a-t-il ajouté.

Poutine appelle à renforcer la répression contre ceux qui “déstabilisent” la Russie

Le président Vladimir Poutine a appelé mercredi les forces de l’ordre à renforcer la répression contre ceux qui chercheraient à “déstabiliser” la Russie, sur fond de chasse aux opposants à l’offensive militaire en Ukraine.

Je vous demande de répondre sévèrement aux tentatives de déstabilisation de la situation sociale et politique du pays”, a-t-il déclaré lors d’une réunion avec des procureurs. Il a également demandé d’être “plus actif dans la lutte contre l’extrémisme”, un terme fourre-tout en droit russe qui permet de poursuivre tant les organisations jihadistes, que les militants pro-ukrainiens, les opposants politiques et même les témoins de Jéhovah.