La Suisse restitue à l’Égypte un bout de statue de Ramsès II

La Suisse a restitué lundi à l’Égypte un fragment d’une statue du pharaon Ramsès II

vieille de plus de 3400 ans, qui avait été volé il y a plusieurs décennies dans un temple à Abydos. C’est la directrice de l’Office fédéral de la culture (OFC), Carine Bachmann, qui a remis lundi à Berne cet « important bien archéologique » à l’ambassade d’Égypte en Suisse.

La sculpture en pierre du pharaon Ramsès II à laquelle appartient le fragment restitué fait partie d’une statue de groupe où le roi est assis aux côtés de différentes divinités égyptiennes, selon l’OFC. Monté sur le trône à 25 ans, en succédant à son père Séthi Ier, Ramsès II a dirigé l’Égypte pendant environ 66 ans, soit le règne le plus long de l’histoire égyptienne. Une exposition lui est consacrée en ce moment à Paris jusqu’au 6 septembre.

Le fragment restitué lundi avait été volé entre la fin des années 1980 et le début des années 1990 dans le temple de Ramsès II à Abydos en Égypte, précise-t-il dans un communiqué. Il avait transité par différents pays avant d’arriver en Suisse, où il avait finalement été confisqué par les autorités du canton de Genève au terme d’une procédure pénale. «Cette restitution souligne l’engagement commun de la Suisse et de l’Égypte pour lutter contre le commerce illicite de biens culturels, renforcé en 2011 par l’entrée en vigueur d’un accord bilatéral concernant l’importation et le retour de biens culturels», a indiqué l’Office fédéral de la culture.