L’Algérie accueillera un centre international d’études sur la Palestine

La proposition du ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmahdi, de lancer un site Web pour réfuter la version israélienne et créer un centre international d’études au service de la Palestine et de sa civilisation, a été favorablement accueillie jeudi par les autorités palestiniennes, et l’Algérie abritera le siège de ce centre.

Youcef Belmahdi a déclaré jeudi, lors d’une séance tenue en visio-conférence, pour débattre des recommandations de la dixième Conférence islamique internationale d’El-Qods, a laquelle a pris part le 1er magistrat de Palestine et Conseiller du Président palestinien aux affaires religieuses et les relations islamiques, le Dr Mahmoud Al-Habbash, que la question est confrontée a des défis majeurs, soulignant la nécessité urgente de rassembler la parole des Arabes, des Musulmans et des partisans de la cause palestinienne dans le monde “loin de l’extrémisme, des calculs et des intérêts étroits”.

Au cours de la réunion, a laquelle a participé l’Ambassadeur de l’Etat de Palestine a Alger, Amine Makboul, Belmahdi a expliqué que le site Web “Palestine…la vérité” et le Centre international d’études, leur tache principale sera de présenter le véritable récit Palestinien, et pour révéler le mensonge du récit sioniste.

Il a souligné que “la bataille d’aujourd’hui est basée sur le récit et la prise de conscience, alors que le sionisme mondial exploite sa large influence sur les médias en Occident, falsifiant les faits et répandant des mensonges sur la question palestinienne, nous devons donc les dévoiler”.

Le ministre a également évoqué la possibilité d’inviter l’Organisation de la Conférence islamique, la Ligue arabe et d’autres membres qui soutiennent la cause palestinienne a rejoindre le site Web “”Palestine…la vérité” qui sera prochainement lancé, et le Centre international des études, soulignant la possibilité de redynamiser le projet de la Fondation Waqf en faveur d’El-Qods, pour abriter le centre.

Dans ce contexte, Youcef Belmahdi a appelé a «remplir le devoir de protéger le droit du peuple palestinien a disposer de ses territoires, de sa patrie et son caractère sacré», poursuivant que «nous devons être mobilisés pour la guerre en cours a El-Qods».

Lors de sa participation en visioconférence a la 10e conférence internationale “Bayt Al Maqdis Al-islami” tenue a Ramallah (Palestine) et coïncidant avec le centenaire du Haut Conseil islamique de la Palestine, Belmehdi avait proposé, la création d’un centre d’études international au service de la Palestine et de sa civilisation, en sus d’un site électronique pour battre en brèche les thèses israéliennes. Le site pourra regrouper toutes les forces justes, dont des Musulmans, des Arabes, des Juifs, des Chrétiens et tous les partisans de la paix dans le monde.