L’Algérie membre non permanent du Conseil de sécurité: le multilatéralisme gagne un allié de taille

Le Coordonnateur résident des Nations unies en Algérie, Alejandro Alvarez, a félicité l’Algérie pour son élection comme membre non permanent au Conseil de sécurité, affirmant que le multilatéralisme avait gagné un “allié de taille”.

“Félicitations à l’Algérie pour son élection en tant que membre du Conseil de sécurité des Nations unies pour la période 2024-2025”, a réagi le diplomate argentin. “Le multilatéralisme gagne un allié de taille”, a-t-il encore ajouté.

L’Algérie a été élue mardi à New York par l’Assemblée générale de l’ONU, comme membre non permanent au Conseil de sécurité pour la période 2024-2025. Elle entamera son mandat le 1er janvier 2024 et exercera ses fonctions jusqu’au 31 décembre 2025. Ont également été élus la Sierra Leone, la Corée du Sud, le Guyana et la Slovénie.

A noter que c’est la quatrième fois de son histoire que l’Algérie occupe un siège non permanent au Conseil de sécurité, après les mandats de 1968-1969, 1988-1989 et 2004-2005.