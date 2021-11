L’Algérien Mohamed Hamel élu SG du Forum des pays exportateurs du gaz

Le conseiller du ministre de l’Energie et des Mines, Mohamed Hamel, a été élu mardi secrétaire générale du Forum des pays exportateurs du gaz (GECF), a-t-on appris auprès du ministère.

Selon la même source, Mohamed Hamel a été élu SG de Forum des pays exportateurs du gaz, parmi cinq candidats, lors la 23ème Réunion ministérielle du Forum, a laquelle prend part le ministre de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab à partir d’Abu Dhabi par visioconférence.

Le candidat de l’Algérie a bénéficié de l’appui de plusieurs pays membres du GECF, a-t-on précisé.

Créé en fin 2008, le GECF est composé de 11 pays membres et 9 pays observateurs, qui détiennent, ensemble, trois quarts des réserves gazières de la planète et contribuent a plus de deux tiers des échanges de gaz (gazoduc et GNL).

Il s’agit de l’Algérie, la Bolivie, l’Egypte, la Guinée équatoriale, l’Iran, la Libye, le Nigeria, le Qatar, la Russie, Trinité-et-Tobago et le Venezuela, alors que l’Angola, l’Azerbaïdjan, l’Irak, le Kazakhstan, la Malaisie, la Norvège, Oman, le Pérou et les Emirats Arabes Unis ont le statut de membres observateurs.