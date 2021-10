L’Arabie saoudite a offert de “faux” cadeaux a Trump en 2017

Selon le New York Times

Donald Trump et Salmane Ben Abdelaziz

Le journal américain New York Times a indiqué les cadeaux reçus par l’ancien locataire de la Maison Blanche Donald Trump et la délégation qui l’accompagnait en Arabie saoudite en 2017 étaient faux.

Selon le même titre, les responsables américains ont eu droit a 82 cadeaux, notamment trois robes en fourrure de tigre blanc et de guépard, et une dague dont le manche semblait être en ivoire.

En effet, non seulement ces présents violaient très certainement la loi sur les espèces menacées d’extinction, mais l’administration Trump les a conservés en omettant de les déclarer comme cadeaux reçus d’un gouvernement étranger.

Finalement, au dernier jour du mandat du 45e président américain et avant la prise en fonction de Joe Biden, la Maison Blanche les a remis… au mauvais service, a savoir le “General Services Administration” plutôt que l'”U.S. Fish and Wildlife Service”. Finalement, cet été, ces derniers ont saisi lesdits cadeaux. Mais ce n’est pas tout, car après des analyses fouillées, a été établi un constat risible: les fourrures, provenant d’une famille riche en pétrole et valant des milliards de dollars, étaient en réalité… fausses.

“Les doublures des robes avaient été teintées pour imiter des motifs de tigre et de guépard et elles n’étaient pas composées d’espèces protégées”, a ainsi déclaré Tyler Cherry, un porte-parole du ministère de l’Intérieur, qui supervise le Service américain de la pêche et de la faune.