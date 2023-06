L’auteur de la chanson “Aime-moi” est mort à 69 ans

Le chanteur belge d’origine italienne Claude Barzotti, révélé dans les années 1980 par la chanson Le Rital, vient de s’éteindre à l’âge de 69 ans.

L’auteur-compositeur à la voix légèrement éraillée “est mort à 69 ans dans son lit, entouré de ses deux filles”, dans une commune entre Bruxelles et Charleroi, en Belgique, a déclaré Laurent Comtat, selon BFMTV.

Né en Belgique, ce fils de mineur italien, s’appelait de son vrai nom Francesco Barzotti. En 1981, il est révélé par un premier tube, Madame, écoulé à 700.000 exemplaires. Mais c’est la chanson Le Rital, deux ans plus tard qui le rend vraiment très populaire en France.

Si les années 1990 sont moins fructueuses pour lui, Claude Barzotti connait à nouveau le succès, avec Aime-moi.

Moins populaire au début des années 2000, Claude Barzotti participe de 2008 à 2011 à la tournée Age tendre et Têtes de bois. Il continue par ailleurs de sortir des albums. Un Homme, son dernier et 18e album, est sorti en 2019. Auteur pour d’autres artistes, il a écrit pour Dalida (une chanson intitulée La Pensione Bianca)et composé la chanson qui a représenté la Belgique à l’Eurovision en 1992, Nous on veut des violons.

Claude Barzotti avait annoncé mettre fin à sa carrière en 2020 pour des raisons de santé et à cause du covid, confiant à la presse belge “je ne pourrai plus jamais remonter sur scène”.