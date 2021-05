Le Conseil de la nation riposte a une sénatrice française

Après avoir évoqué la situation des droits de l'Homme en Algérie

Le bureau du Conseil de la nation a critiqué l’ex-ministre socialiste et sénatrice française du Parti socialiste Laurence Rossignol de s’immiscer dans les affaires intérieures de l’Algérie en posant une question a Jean-Yves Le Drian sur la situation des droits de l’Homme en Algérie.

« A l’approche de chaque scrutin national important, des voix s’élèvent comme a l’accoutumée ici et la. Cette fois-ci, ses voix appartiennent a un parti agonisant et défait –nostalgique du passé colonial- qui tente d’exploiter les affaires intérieures du pays (Algérie) sous le couvert de la défense des droits de l’Homme et des libertés individuelles et collectives. C’est une politique qui illustre une bassesse et une faillite éthique et politique», lit-on dans le communiqué de la Chambre haute du parlement rendu public ce lundi.

Le bureau du Sénat affirme son rejet de toute intervention dans les affaires intérieures de l’Algérie d’où elle vient et toute ingérence maquillée par des expressions de sympathie et de solidarité.

Tout en insistant que les affaires intérieures sont encadrées et garanties par la Constitution, le bureau de l’institution présidée par Salah Goudjil a appelé ces parties a cesser de se mêler des affaires qui ne les concernent en rien.

«Ces parties la sont celles qui montrent leurs muscles quant il s’agit de la situation tant en Palestine qu’en Arabie saoudite mais ferment leurs yeux quant aux événements qui se déroulent dans leur propre pays et les pays où elles ont des intérêts», affirme-t-il.