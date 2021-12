Le Drian: la France “veut renouer une relation de confiance” avec l’Algérie 

Le ministre de l’Europe et des Affaires étrangères de la République française, Jean-Yves Le Drian, a indiqué mercredi a Alger que sa visite en Algérie a pour objectif de “renouer une relation de confiance”, marquée par le respect de la souveraineté de chacun, exprimant son “souhait” de travailler a “lever les blocages et les malentendus qui peuvent exister entre les deux pays”.

“Ce déplacement (en Algérie) a pour double objectif de renouer une relation de confiance entre nos deux pays, marquée par le respect de la souveraineté de chacun, mais aussi de regarder vers l’avenir pour travailler a la relance et a l’approfondissement de notre partenariat qui est indispensable”, a-t-il indiqué dans une déclaration a la presse a l’issue de l’audience que lui a accordée le président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

“La France et l’Algérie ont des liens profonds animés par la densité des relations humaines entre Algériens et Français, et ancrés dans une Histoire complexe”, a-t-il ajouté.

Le chef de la diplomatie française a également “exprimé le souhait de travailler a lever les blocages et les malentendus qui peuvent exister entre les deux pays”, précisant qu’au cours des échanges, les deux parties ont convenu de reprendre certains axes de la coopération bilatérale.

“Cela se traduira par la reprise d’un dialogue opérationnel entre partenaires sur les questions humaines et migratoires, et aussi par la reprise d’un dialogue opérationnel sur la lutte contre le terrorisme et par nos efforts communs pour assurer la sécurité de nos deux pays”, a-t-il dit, exprimant aussi son “souhait que le dialogue que nous relançons aujourd’hui puisse conduire a une reprise des échanges politiques entre nos deux gouvernements en 2022”.

Dans ce sens, il a fait observer qu'”au-dela des blessures du passé que nous devons regarder en face et au-dela des malentendus qu’il nous revient de dépasser”, il a exprimé une nouvelle fois son souhait de voir les deux pays “reprendre ensemble la voie d’une relation apaisée et pouvoir regarder vers l’avenir”.

“Je veux redire, ici, que l’Algérie est un partenaire essentiel pour la France sur le plan bilatéral, mais également sur le plan régional. Nous entendons continuer a coordonner nos initiatives diplomatiques pour favoriser le processus d’une transition politique en Libye a la suite de la Conférence de Paris a laquelle le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale a l’étranger, Ramtane Lamamra, avait représenté le président Tebboune”.

“Nous avons également fait le point sur la situation au Mali où l’Algérie joue un rôle important”, a-t-il indiqué, soulignant que “l’engagement de l’Algérie dans la mise en oeuvre de l’Accord de paix et de réconciliation est un élément essentiel du processus de paix au Mali”.

“Je tiens a saluer cet engagement et je forme le vœu que notre dialogue se poursuive sur ce sujet”, a-t-il affirmé.

Dans le même sillage, il a indiqué que la France et l’Algérie font face ensemble a “des défis majeurs dans un environnement régional et international incertain”, soulignant que les deux pays “doivent être en mesure de proposer des réponses opérationnelles aux défis que représente le terrorisme dans la région sahélienne, mais aussi l’émigration clandestine ainsi qu’aux enjeux de développement économique”.

“Sur tous ces sujets et parce que nos intérêts sont communs, notre concertation est primordiale et c’était le sens de ma présence aujourd’hui a Alger”, a ajouté Le Drian qui s’est dit “heureux de revenir en Algérie” où “j’ai eu l’honneur et le plaisir de m’entretenir longuement avec le Président Tebboune et avec mon homologue Ramtane Lamamra”.

“Je voudrais les remercier de leur accueil chaleureux”, a-t-il réitéré, soulignant qu'”il était important pour moi de me rendre a Alger pour une visite de travail et d’évaluation de la relation bilatérale”.

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale a l’étranger, Ramtane Lamamra, s’est entretenu mercredi a Alger avec son homologue français, Jean-Yves Le Drian, qui effectue une visite de travail en Algérie.

Le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian sera reçu en audience par le chef de l’Etat Abdelmadjid Tebboune.

“Le chef du Quai d’Orsay sera reçu en audience par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, et aura des entretiens avec son homologue algérien, M. Ramtane Lamamra”, a indiqué la présidence de la République.

Une première après la crise diplomatique sans précédent entre les deux pays provoquée par les déclarations du président français Emmanuel Macron.

D’autres dossiers seront également évoqués avec les officiels algériens, entre autres l’évaluation des relations bilatérales, les visas et les propos tenus par Emmanuel Macron.