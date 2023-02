Le footballeur ghanéen Atsu retrouvé mort après le séisme en Turquie

Le footballeur ghanéen Christian Atsu, du club turc de Hatayspor, a été retrouvé mort sous les décombres de son immeuble à Hatay au sud de la Turquie, a annoncé samedi son agent cité par l’agence privée turque DHA.

“Le corps sans vie d’Atsu a été retrouvé sous les décombres. On retire encore ses affaires. Son téléphone a aussi été retrouvé”, a affirmé son agent Murat Uzunmehmet, selon France 24 citant l’AFP.

Selon les médias turcs, l’ancien joueur de Chelsea et Newcastle en Angleterre, âgé de 31 ans, était sous les décombres de la résidence Rönesans, une tour de 12 étages qui s’est effondrée dans le séisme.

L’ambassade ghanéenne en Turquie et la Fédération ghanéenne de football avaient initialement assuré que l’attaquant avait été retrouvé vivant, mais ces informations s’étaient par la suite révélées fausses.

Le promoteur de la résidence de luxe transformée en ruine, où 800 personnes seraient ensevelies, a été arrêté la semaine dernière alors qu’il tentait de quitter la Turquie.

Atsu avait rejoint en septembre le club turc de Hatayspor, basé dans la province de Hatay (sud), près de l’épicentre du violent séisme qui a frappé le 6 février la Turquie.

Le séisme, suivi de puissantes répliques, a tué plus de 40.000 personnes en Turquie et en Syrie, selon les derniers bilans officiels diffusés vendredi, faisant également des milliers de blessés et de sans-abris par un froid glacial.

Séisme: Le Ghanéen Atsu sorti des décombres mais…

Christian Atsu, ancien attaquant de Chelsea ou de Newcastle, a été sorti des décombres en vie mais blessé ce mardi, au lendemain du violent séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie. Les médias portugais et britanniques ont donné plus de détails sur la nature des blessures du joueur d’Hatayspor.

Christian Atsu en est sorti vivant mais porte encore les stigmates de ce terrible tremblement de terre qui a frappé la Turquie et la Syrie. Un temps porté disparu, l’ancien attaquant de Chelsea et de Newcastle (31 ans) a été retrouvé sous les décombres d’un immeuble ce mardi, après de longues heures d’inquiétude.

D’après les informations de plusieurs médias portugais et britanniques, le Ghanéen, qui évolue dans le club turc de Hatayspor, basé dans la province de Hatay (sud), située près de l’épicentre du violent séisme, souffre de blessures abdominales et aurait des difficultés respiratoires, a rapporté RMCSPORT. Son état aurait poussé les médecins à l’hospitaliser.

5.000 morts et des milliers de blessés

“J’ai de bonnes nouvelles. Je viens d’être informée par le président de l’association ghanéenne que Christian Atsu a été retrouvé à Hatay”, a déclaré l’ambassadrice Francisca Ashietey-Odunton à la radio ghanéenne Asaase ce mardi. La Fédération de football du Ghana a également confirmé que le joueur avait été retrouvé vivant: “Christian Atsu a été secouru avec succès des décombres de l’immeuble qui s’est effondré et reçoit actuellement des soins”, a-t-elle écrit sur Twitter.

Le séisme, suivi de puissantes répliques, a tué plus de 5.000 personnes en Turquie et en Syrie, faisant également des milliers de blessés et de sans-abris par un froid glacial. Ce bilan est encore provisoire.