Le meilleur buteur en un seul Mondial est mort

Just Fontaine avec un maillot de l'équipe de France floqué de son record de buts inscrits dans une phase finale de Coupe du monde.

La légende du football Just Fontaine est morte, mercredi, à l’âge de 89 ans. Détenteur du plus grand nombre de buts inscrits lors d’une phase finale de Coupe du monde (13), l’ancien joueur de Reims a laissé sa marque dans l’histoire.

Il était la première star mondiale de l’équipe de France de football de l’histoire. La légende Just Fontaine est décédée mercredi 1er mars à l’âge de 89 ans, a annoncé sa famille, selon France 24 . Il est le plus grand détenteur du nombre de buts inscrits en une seule phase finale de Coupe du monde (13).

International à 21 reprises, Fontaine avait été l’un des héros du Mondial-58 en Suède, où l’équipe de France avait atteint les demi-finales pour la première fois de son histoire, battue par le Brésil de Pelé.

Le Mondial-58 en chef d’œuvre

La renommée de Just Fontaine tient à ce record, quasiment imbattable. Il est le seul homme à avoir inscrit 13 buts en un seul mondial, le tout en seulement sept matches (contre huit désormais). Ce Mondial-1958 en Suède constitue le chef-d’œuvre de “Justo” et sera pendant longtemps la référence absolue du football français avant l’avènement des générations Platini, Zidane et Mbappé.