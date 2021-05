Le MSP critique a l’égard de l’ANIE

Suite au rejet de 30 de ses candidats pour les législatives

Le Mouvement de la société pour la paix (MSP) a critiqué le rejet des dossiers de candidatures d’une dizaine de ses militants pour les prochaines élections législatives du 12 juin 2021.

Le parti de Abderrezak Makri a indiqué dans un communiqué ,ce samedi, que trente (30) candidats MSP étaient rejetés des soixante (60) listes déposées par le parti en prévision du scrutin du 12 juin.

Le Mouvement a qualifié d’”illégaux et sans fondement juridique les prétextes avancés par l’Autorité indépendante nationale des élections (ANIE) en s’appuyant sur des rapports de sécurité”.

“Les accusations sur lesquelles s’est basée l’ANIE constituent une violation constitutionnelle et juridique de la dignité des candidats concernés, de celle de leurs familles et de leurs droits fondamentaux. Nous ne les acceptons en aucun cas et nous n’allons pas nous taire”, a affirmé le MSP.