Le pétrole se rétracte pour la dernière séance après l’envolée de 2021

Les cours du pétrole se sont rétractés vendredi pour la dernière séance de l’année, dans un marché aux volumes très réduits, les investisseurs se demandant si l’envolée de 2021 va se poursuivre.

Le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en mars, dont c’est le premier jour d’utilisation comme contrat de référence, a chuté de 2,20% a 77,78 dollars. A New York, le baril de West Texas Intermediate (WTI) pour livraison en février s’est délesté de 2,31% a 75,21 dollars.

En 2021, le prix du Brent a grimpé de plus de 50% et celui du WTI de plus de 55%, dopés par la reprise de la demande avec la fin des restrictions sanitaires au début de l’année.