Le Premier ministre reçoit une délégation de la Confédération algérienne du patronat citoyen

Le Premier ministre Aïmene Benabderrahmane a reçu jeudi a Alger une délégation de la Confédération algérienne du patronat citoyen (CAPC) conduite par M. Sami Agli et comprenant les présidents des commissions de l’Industrie, du numérique, de l’emballage et des relations entre l’université et entreprise, indique un communiqué des services du Premier ministre.

Benabderrahmane a entendu au cours de cette rencontre, qui s’est déroulée au Palais du Gouvernement, dans le cadre de la série de consultations avec les opérateurs et les partenaires économiques,”aux préoccupations des opérateurs qui ont affirmé leur volonté a soutenir les orientations de l’Exécutif dans la création de la richesse, des postes d’emplois et leur disposition a améliorer le pouvoir d’achat du citoyen”, précise t-on.

Lors de cette rencontre, poursuit la même source, les deux parties ont passé en revue tous les ateliers ouverts par l’Exécutif dans le cadre de la concrétisation du programme du président de la République. Ce programme comprend les ateliers relatifs a l’instauration de conditions favorables pour la relance économique a travers le soutien de la production nationale, atteindre la sécurité alimentaire et hisser d’avantage les taux d’intégration dans la chaine mondiale des valeurs, permettant a l’Algérie de renforcer sa position en tant qu’acteur régional.

Les deux parties ont par ailleurs évoqué la révision des textes régissant l’acte d’investir, ainsi que l’accompagnement des entreprises dans un climat d’affaires sain et transparent conformément a une approche de concertation globale permettant de bâtir une économie forte et diversifiée, ajoute t-on de même source.

Les discussions ont porté également sur les voies permettant d’intégrer les activités informelles dans les circuits légaux de l’économie.

Enfin, le Premier ministre a insisté sur la nécessité d’accompagner les entreprises et satisfaire leurs besoins en foncier industriel, précise t-on.