Le Président appelle les pèlerins à être les meilleurs ambassadeurs de l’Algérie

Le président de la République a appelé, dans un tweet, les pèlerins algériens à être les meilleurs ambassadeurs de leur pays à l’occasion du départ du premier groupe, ce mercredi, en direction des Lieux Saints de l’islam.

« Premier vol, cette nuit, de nos pèlerins vers les Lieux Saints, soyez les meilleurs ambassadeurs de votre pays… Prospérité et succès pour tous… Que votre Hadj soit accepté, vos pêchés pardonnés et bon retour à tous sains et saufs », a écrit le président de la République sur son compte Twitter.