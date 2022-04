Le président de la FAF “suspend” Bahloul et Aissaoui

Le président de la Fédération Algérienne de Football (FAF) Charaf-Eddine Amara a décidé de suspendre temporairement deux membres du Bureau fédéral (BF), a savoir Amar Bahloul et Mouldi Aïssaoui.

“Le président de la Fédération Algérienne de Football (FAF) CHARAF-EDDINE Amara, en vertu des prérogatives qui lui sont conférées, notamment l’article 39.2 des statuts de la Fédération, a signé, aujourd’hui 10 avril 2022, des décisions portant suspension provisoire de deux membres du Bureau fédéral, en l’occurrence messieurs Mouldi Aïssaoui et Amar Bahloul”, a indiqué la FAF dans un communiqué.

“La suspension provisoire des deux membres, au titre des mesures strictement conservatoires, concerne toutes leurs fonctions au sein du BF de la FAF et a pour suite directe et naturelle, dès sa prise d’effet, d’interdire l’exercice de toute activité liée directement ou indirectement a la fonction de membre du BF”, peut-on lire dans le même communiqué qui ajoute que “ladite suspension provisoire a également pour conséquence d’ ‘interdire toute déclaration sur quelconque question concernant le fonctionnement et les décisions, passées ou a venir, de la FAF’”.

“La décision prise par le président de la FAF a été motivée par le constat d’atteintes répétées a l’obligation de réserve imposée par les statuts de la Fédération et pesant sur chacun des membres du BF”, précise-t-on de même source.

“L’article 35.7 desdits statuts dispose: ‘A l’exception du président ou du porte-parole de la FAF, les membres du Bureau fédéral sont tenus a l’obligation de réserve en dehors du cadre intérieur de la Fédération. Tout manquement a cette obligation sera considéré comme faute grave et traité comme tel”‘, a rappelé la même source.

En outre, “il est, par ailleurs, précisé dans le rendu de la décision que la suspension vaut jusqu’a la décision qui sera rendue par l’organe juridictionnel compétent”.