-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
Français

Le Président de la République décerne à l’ancien SG des Nations Unies Ban Ki-moon la médaille “Athir” de l’Ordre du Mérite National

Echoroukonline
  • 27
  • 0
Le Président de la République décerne à l’ancien SG des Nations Unies Ban Ki-moon la médaille “Athir” de l’Ordre du Mérite National
  • Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, récipiendaire de la médaille “Sadr” de l’Ordre du mérite national, a décerné, lundi, la médaille “Athir” de l’Ordre du mérite national à l’ancien Secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon.

Cette médaille a été décernée à M. Ban Ki-moon en reconnaissance de ses efforts ayant permis à l’organisation onusienne, durant son mandat, d’assumer ses missions en matière de sécurité et de lutte contre la pauvreté et la précarité.

Articles en Relation
Les Houthis annoncent une interdiction « totale » de la navigation maritime israélienne en mer Rouge

Les Houthis annoncent une interdiction « totale » de la navigation maritime israélienne en mer Rouge

Trump appelle Tel-Aviv et Téhéran à cesser les hostilités

Trump appelle Tel-Aviv et Téhéran a cesser les hostilités

Profanation de l’emblème national: Deux individus condamnés à sept ans de prison ferme

Profanation de l’emblème national: Deux individus condamnés a sept ans de prison ferme

Mondial 2026: Premier entrainement des Verts à Lawrence

Mondial 2026: Premier entrainement des Verts a Lawrence

Pluies orageuses sur 13 wilayas de l’Est et du Sud à partir de 15 heures

Pluies orageuses sur 13 wilayas de l’Est et du Sud a partir de 15 heures

Trump: ” Un accord possible avec l’Iran d’ici deux ou trois jours”

Trump: ” Un accord possible avec l’Iran d’ici deux ou trois jours”

Ajoutez un Commentaire

Tous les champs sont obligatoires et votre e-mail ne sera pas publié. Veuillez respecter la politique de confidentialité.

Votre commentaire a été envoyé pour examen, il sera publié après approbation!
Commentaires
0
Pardon! Il n'y a pas de contenu a afficher!

Les Plus Lus