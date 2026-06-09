Le Président de la République décerne à l’ancien SG des Nations Unies Ban Ki-moon la médaille “Athir” de l’Ordre du Mérite National
- Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, récipiendaire de la médaille “Sadr” de l’Ordre du mérite national, a décerné, lundi, la médaille “Athir” de l’Ordre du mérite national à l’ancien Secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon.
Cette médaille a été décernée à M. Ban Ki-moon en reconnaissance de ses efforts ayant permis à l’organisation onusienne, durant son mandat, d’assumer ses missions en matière de sécurité et de lutte contre la pauvreté et la précarité.