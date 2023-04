Le président de la République décide d’augmenter l’allocation de solidarité

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a décidé lors de la réunion du Conseil des ministres qu’il a présidée dimanche, de porter l’allocation de solidarité à 12.000 DA pour ceux qui perçoivent 10.000 DA et à 7.000 DA pour ceux qui perçoivent 3.000 DA, réitérant son engagement à poursuivre la stratégie d’amélioration du niveau de vie des citoyens, dont les retraités.

Le président de la République “a décidé, dans un premier temps, de porter l’allocation de solidarité à 12.000 DA pour ceux qui perçoivent 10.000 DA et à 7.000 DA pour ceux qui perçoivent actuellement 3.000 DA”, a précisé un communiqué du Conseil des ministres, soulignant que “cette revalorisation touchera près d’un million de bénéficiaires”.

Le Conseil des ministres “a approuvé la modification de la loi relative à la retraite pour l’adapter aux augmentations exceptionnelles des allocations et pensions, décidées par le président de la République en janvier 2023, réitérant son engagement à poursuivre la stratégie d’amélioration du niveau de vie des citoyens, dont les retraités, une catégorie qui a beaucoup donné à l’Algérie au cours des années de service et qui mérite gratitude et valorisation”, a ajouté la même source.