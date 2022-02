Le président de l’APN félicite M. Goudjil pour sa reconduction à la tête du Conseil de la nation

“Il me plait de vous adresser toutes mes félicitations pour avoir gagné de nouveau la confiance des membres du Conseil de la nation, et de féliciter, par la même, ceux qui ont gagné la confiance du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et ceux ayant gagné la confiance des élus locaux”, lit-on dans le message de félicitations.

La reconduction de M. Goudjil a la tête du Conseil de la nation reflète “cette abnégation a la patrie durant un long parcours riche de succès”, a écrit M. Boughali, précisant que M. Goudjil “fait montre d’expérience, de sagesse et de clairvoyance requises pour l’étape et les conjonctures actuelles, en faveur de la stabilité des institutions dans le cadre de la cohésion nationale et d’un front interne raffermi et conscient de ce qui guette notre pays”.

“Il m’est agréable de collaborer et coordonner encore une fois avec vous dans le cadre de nos missions parlementaires”, a précisé M. Boughali, poursuivant “je vous réitère, cher vaillant moudjahid, mes sincères félicitations et vous souhaite plein succès dans l’exécution de vos missions au service de l’Algérie et de la Nation”.