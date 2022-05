Le Président Tebboune présente ses condoléances à la famille de l’artiste Chafia Boudraa

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a adressé un message de condoléances a la famille de la défunte Chafia Boudrâa, décédée dimanche a l’age de 92 ans, la qualifiant de «modèle et d’école pour des générations d’artistes” et d'”artiste digne du respect de son public qui lui est resté fidèle de longues années durant».

«J’ai appris avec une immense tristesse la nouvelle de la disparition de la défunte artiste Chafia Boudraa qui nous a été ravie, rappelée auprès de son Créateur », a écrit le président de la République dans son message de condoléances.

«En cette pénible épreuve, nous faisons nos adieux a une figure de proue de l’art algérien qui a marqué de son empreinte, aux côtés de plusieurs artistes de la première heure de l’Algérie indépendante, l’histoire du théatre, de la télévision et du cinéma algériens », a-t-il ajouté.

«Elle fut, longtemps, un modèle et une école pour des générations d’artistes, ce qui lui valu le respect de son public qui lui est resté fidèle de longues années durant. Lala Aini était une artiste de la trempe des grand artistes internationaux », a soutenu le président Tebboune.

«Nous ne pouvons que nous résigner devant la volonté d’Allah le Tout Puissant. Je ne puis que présenter mes condoléances les plus attristées à la famille de la culture, aux artistes en général et aux proches de la défunte en particulier, priant Allah d’entourer la défunte de Sa sainte miséricorde, de l’accueillir en Son vaste paradis et de prêter aux siens patience et réconfort. A Dieu nous appartenons…a Lui nous retournons », a conclu le président de la République.