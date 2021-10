Le président Tebboune: traiter les dossiers de l’Histoire et de la Mémoire “sans complaisances, ni compromissions”

Il décrète une minute de silence le 17 octobre de chaque année à 11h

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé samedi un message a l’occasion de la Journée nationale de l’immigration marquant le 60e anniversaire des manifestations du 17 octobre 1961.

“Au nom de Dieu Clément et Miséricordieux

Prière et paix soient sur Son messager,

Chères concitoyennes, chers concitoyens,

Nous commémorerons, demain, l’anniversaire des manifestations du 17 octobre 1961, qui nous rappelle les exactions coloniales criminelles commises, en ce sinistre jour, contre les enfants du peuple algérien. Des exactions qui révèlent l’horreur des massacres abjects et des crimes contre l’humanité qui resteront gravés dans la mémoire collective.

Les martyrs de ces abominables massacres ont rejoint, avec bravoure et honneur, leurs frères qui se sont sacrifiés a travers les résistances populaires et durant la glorieuse Guerre de libération nationale. Leurs sacrifices demeureront une référence étincelante témoignant de l’attachement des enfants de la communauté a la patrie et d’une des épopées de la lutte du peuple algérien au fil des époques pour défendre notre terre bénie et l’identité de la nation et consacrer son unité.

Alors que nous commémorons cette étape phare de l’histoire de notre glorieuse Révolution, nous nous recueillons avec déférence a la mémoire de nos vaillants chouhada qui ont écrit avec courage et bravoure, il y a soixante ans, une page mémorable dans la défense de l’honneur de la nation, traduisant l’attachement a la liberté et a la dignité. Et nous nous recueillons avec autant de déférence a la mémoire de tous les chouhada de notre patrie tout au long des étapes de la résistance et de la lutte.

A la mémoire de leurs âmes bénies, je réaffirme notre souci ferme de traiter les dossiers de l’Histoire et de la Mémoire, sans complaisances, ni compromissions et avec le sens aigu des responsabilités que requiert le traitement impartial et intègre, loin des engouements et de la prédominance de la pensée colonialiste arrogante sur des lobbies incapables de s’affranchir eux-mêmes de leur extrémisme chronique.

Qu’il soit clair pour tous que le vaillant peuple algérien, fier des racines séculaires de sa Nation, avance dignement a pas sûrs, déterminé et uni plus que jamais, sur la voie de l’édification d’une l’Algérie souveraine… Une Algérie démocratique, immunisée, forte de ses institutions et déterminée a honorer ses engagements et a jouer pleinement son rôle au service de la stabilité et de la sécurité dans la région tout en contribuant au noble effort de coexistence et de coopération, aux niveaux régional et international.

Chères concitoyennes, chers concitoyens,

Il me plait, a cette occasion, de dire toute l’importance que nous accordons a notre communauté a l’étranger, partie intégrante de notre tissu national. J’appelle a établir des passerelles de communication afin de lui permettre d’adhérer aux efforts consentis pour la réalisation des engagements que nous avons tenus devant notre peuple…

Dans ce contexte, je m’intéresse de très près a la prise en charge optimale des préoccupations de notre communauté et a la protection de ses intérêts. Nos centres diplomatiques et consulaires sont appelés a développer leurs méthodes de travail, en termes d’interaction avec les membres de la communauté, par des méthodes modernes de gestion consulaire, aux fins d’atténuer les souffrances de nos concitoyens établis a l’étranger.

Je saisis cette occasion pour saluer, hautement, leurs positions nationalistes honorables affichées a maintes reprises, a travers des sursauts de solidarité exemplaires en temps d’épreuves. C’est normal, lorsqu’on sait que le sang de nos valeureux Chouhada et moudjahidine coule dans leurs veines.

Je voudrais, également, inviter les Algériennes et Algériens a adhérer au processus d’édification d’une ère prometteuse, où n’auront point de place les défaitistes, les ennemis du mérite et de la compétence et tous ceux habitués a rebuter les déterminations et freiner les initiatives…ceux-la qui se plaisent a perpétuer les pratiques et conspirations de la Issaba pour entraver la relance de l’économie nationale et contester la volonté des nationalistes fidèles qui veulent libérer la société de leur pillage des richesses du pays par l’escroquerie, le vol et le gaspillage…Ceux-la même que j’ai toujours avertis de sévir d’une main de fer par la force de la loi…quels chatiments auront-ils…

L’Algérie, déterminée et résolue a couper les tentacules de cette Issaba pernicieuse et a en démasquer les plans malveillants de blocage et de défaitisme, accueillera a bras grands ouverts tous ses enfants de la communauté nationale établis a l’étranger. Elle en valorisera les capacités et les compétences et les invitera a apporter leur contribution au projet de relance économique de la Nation, en ouvrant toutes les perspectives au génie des générations montantes tant a l’intérieur qu’a l’extérieur, et ce pour parachever la marche initiée par les vaillants Chouhada, par fidélité a leur serment.

Vive l’Algérie libre et souveraine

Gloire a nos martyrs”.

Source: APS