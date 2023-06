LE REAL MADRID OFFICIALISE LE DÉPART DE KARIM BENZEMA

Le Real Madrid a officialisé le départ ce dimanche de Karim Benzema. “Le Real Madrid et notre capitaine Karim Benzema ont convenu de mettre fin à sa brillante et inoubliable période en tant que joueur de notre club”, annonce le Real dans un communiqué.

Ballon d’or cette année, l’ancien Lyonnais était arrivé en 2009 au Real, où il a tout gagné. Il va vraisemblablement rejoindre Al-Ittihad.

Il s’en va comme une légende. Karim Benzema ne sera plus un joueur du Real Madrid la saison prochaine. Ça parait fou à écrire mais le club merengue a officialisé ce dimanche le départ de son capitaine dans un long communiqué.

“Le Real Madrid veut montrer sa gratitude et toute son affection à celui qui est déjà l’une de nos plus grandes légendes”, résume le club espagnol. Un séisme puisqu’on parle d’un des joueurs emblématiques de la Maison Blanche. De l’actuel Ballon d’Or et du dernier joueur de l’année de l’UEFA.

Les sirènes de l’Arabie saoudite ont sûrement été trop fortes, même si la future destination de l’ancien Lyonnais n’est pas encore officielle. Selon plusieurs médias, un club saoudien lui a cependant proposé 200 millions d’euros sur deux saisons pour l’attirer dans son championnat, comme son ancien coéquipier, Cristiano Ronaldo.

Et s’il pouvait automatiquement reconduire son engagement pour une quinzième saison au Real alors que son contrat se termine le 30 juin prochain grâce une clause liée à l’obtention du Ballon d’Or, il n’a pas pu repousser cette proposition mirobolante. Et a choisi de mettre un terme à 14 années riches en succès à Madrid.