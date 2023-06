L’Égypte demande officiellement d’intégrer le “BRICS”

L’ambassadeur de la Russie au Caire a révélé que l’Égypte avait demandé officiellement d’adhérer au “BRICS”.

“L’Égypte a formulé une demande de rejoindre le BRICS”, a déclaré l’ambassadeur dans un entretien accordé au médias russes.

“L’Égypte s’intéresse beaucoup aux initiatives auxquelles participe le BRICS actuellement”, a ajouté le diplomate russe.

Le BRICS regroupe les plus grandes économies en termes de croissance au monde. En effet, plusieurs pays souhaitent y adhérer, à l’image de l’Algérie, l’Argentine, l’Iran, l’Indonésie, la Turquie et l’Égypte.

Créé en 2006, le BRICS est composé de six pays en l’occurrence le Brésil, la Russie, l’Iran, la Chine et l’Inde. Il compte se passer de plus en plus du dollar et utiliser les monnaies respectives de ses pays membres dans leurs relations économiques.