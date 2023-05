L’entraîneur ayant écarté Hadjam à cause du jeûne viré

C’était attendu, c’est confirmé par le FC Nantes, ce mardi après-midi: Antoine Kombouaré n’est plus l’entraîneur des Canaris et a été remplacé par Pierre Aristouy, jusqu’à la fin de la saison, soit quatre matches, avec l’objectif de maintenir le club en Ligue 1.

Les histoires d’amour finissent mal, en général. Comme annoncé, celle d’Antoine Kombouaré au FC Nantes, qui avait remplacé Raymond Domenech au poste d’entraîneur le 11 février 2021, s’est achevée précipitamment, ce mardi après-midi, après sa mise à l’écart en raison d’une situation sportive très inquiétante, puisque les Canaris sont 17es et premiers relégables, à quatre journées du terme de la saison de Ligue 1,a rapporté L’Equipe.

Le président Waldemar Kita a décidé de nommer Pierre Aristouy, 43 ans et en charge des U19 du club, afin de se donner davantage de chances d’assurer le maintien. Il sera secondé par Oswaldo Vizcarrondo, l’ancien défenseur vénézuélien du club (2013-2017), qui avait repris l’équipe féminine du FCN (D2), en cours de saison.

Rappelons que cet entraîneur français a écarté l’international algérien Jaouen Hadjam en refusant de rompre le jeûne le jour des matches de son club.

L’ancien joueur des Bleus, Jérôme Rothen, a réagi à l’absence de Jaouen Hadjam pour le match de la 29e journée de Ligue 1 entre Nantes et Reims (0-3). Le latéral algérien n’a pas été retenu par Antoine Kombouaré car il n’a pas souhaité rompre le jeûne du ramadan pour disputer ce match de championnat.

“Je ne comprends pas parce que son discours [Kombouaré] est très maladroit. Dans le sens où, pour moi, dans le vestiaire j’ai été éduqué comme cela, la religion a toujours fait partie du football comme dans notre société, a réagi notre consultant dans son émission Rothen s’enflamme, ce lundi sur RMC. Quelle que soit la solution, chacun a le droit de faire ce dont il a envie et encore plus en France. Moi, dans le vestiaire, on m’a dit qu’il n’y avait jamais de religion parce que la religion, c’est privé et cela te regarde. Donc tu ne la mets pas au cœur du vestiaire. La seule religion qu’il y a dans un vestiaire c’est le football.”