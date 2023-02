Les chefs de la diplomatie du Mali, de la Guinée et du Burkina se rencontrent à Ouagadougou

Les ministres des Affaires étrangères du Mali, de la Guinée et du Burkina Faso, se sont rencontrés jeudi à Ouagadougou, a annoncé le gouvernement burkinabè.

Cette rencontre intervient deux jours après la visite mardi au Mali du ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, qui a promis son aide “à la région sahélo-saharienne et même aux pays riverains du Golfe de Guinée”.

Après leur séance de travail Abdoulaye Diop (Mali), Morissanda Kouyaté (Guinée) et Olivia Rouamba (Burkina), doivent s’adresser à la presse dans l’après-midi, selon le ministère burkinabè des Affaires étrangères, selon France 24.

“C’est la première fois que j’arrive au Burkina Faso depuis la lutte des Burkinabè qui a conduit à une rectification pour pouvoir recouvrer la souveraineté et l’intégrité territoriale de ce pays frère”, a déclaré à son arrivée Abdoulaye Diop.

“Ensemble, nous allons faire une déclaration vers les organisations régionales, pour qu’on puisse entendre encore de façon plus audible les réclamations et requêtes de nos peuples à travers nos gouvernements et nos leaders”, a affirmé pour sa part Morissanda Kouyaté.

“Nous voulons vraiment scruter d’autres horizons, parce que nous voulons des partenariats gagnant-gagnant” a déclaré la semaine dernière le capitaine Traoré, ajoutant: “Si on ne peut pas nous permettre d’acquérir des équipements militaires dans tel pays, on va aller dans d’autres pays pour l’acquérir”.

Le capitaine Traoré a également démenti la présence de mercenaires de Wagner au Burkina, affirmant que “nos Wagner, ce sont les VDP”, Volontaires pour la défense de la patrie, les supplétifs civils de l’armée.