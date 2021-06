Les données de chômeurs volées en France : enquête à Pôle Emploi

Un hacker a affirmé détenir sur le DarkNet les données de 1,2 million de chômeurs, depuis retirées de la vente. Une enquête interne a été ouverte a Pôle Emploi, donnant le chiffre de 120.000 personnes touchées.

Les temps sont difficiles pour les chômeurs. En plus de la nouvelle réforme de l’assurance chômage qui entrera en vigueur le 1er juillet et qui constituera un véritable coup de massue pour de nombreux demandeurs d’emploi, les voici confrontés au vol de leurs propres données personnelles, mises en vente sur le DarkNet. Le nom, prénom, âge, numéro de téléphone, mais également des données encore plus précises comme le code ROME (Répertoire Opérationnel des Métiers et des Emplois) qui permet de connaître l’emploi recherché, les diplômes, les coordonnées des anciens employeurs, les permis, ont été divulgués.

C’est le site spécialisé sur la cybersécurité Zataz qui a révélé l’affaire. Une base de données de demandeurs d’emploi français s’est retrouvée mise en vente le 10 juin sur un forum bien connu des hackers sur le DarkNet. L’escroc qui a été contacté par le site en question s’est expliqué en affirmant «traiter principalement avec de grosses structures commerciales qui économisent de l’argent sur la sécurité des données de leurs clients (…) Ils embauchent des programmeurs bon marché et stupides qui font des erreurs triviales.»

Comment a-t-il pu se procurer cette base de données? Le journaliste Olivier Laurelli a indiqué a Libération que l’utilisation de l’application mobile «Mon Espace» est à l’origine de cette fuite à cause de sa structure et de son accès à la localisation.

Quel est l’intérêt d’obtenir une telle base?

L’intérêt est de pouvoir planifier a l’avenir des opérations ciblées de fishing visant les demandeurs d’emploi.

Ces dernières années, des cas d’arnaque a leur encontre ont eu lieu sur le site de Pôle Emploi. En mars 2020, le médiateur national de Pôle Emploi avait constaté une hausse des signalements d’offres trompeuses. Entre juin et décembre 2019, 351 démarches avaient été entamées par des chômeurs pour dénoncer ces faits.

Pour les hackers, le procédé est simple. En effet, il existe deux méthodes. La première consiste a se déclarer particulier employeur sur le site en remplissant en quelques minutes un simple formulaire.