Les Etats unis ne devraient plus organiser leur exercice militaire annuel au Maroc!

Le sénateur Républicain Jim Inhofe a appelé l’administration Biden a trouver un autre lieu pour organiser l’exercice militaire américain annuel “African Lion” que le Maroc a l’habitude d’accueillir, en raison de l'”absence de volonté et de sérieux” de Rabat pour résoudre la question du Sahara occidental.

“Le Maroc n’a montré aucune volonté ni fait preuve de sérieux pour résoudre la question du Sahara occidental”, a déploré Jim Inhofe dans une intervention publiée sur son compte Twitter, avant d’ajouter: “Les Etats-Unis devraient trouver un emplacement alternatif pour accueillir leur exercice militaire annuel qui se déroule chaque année au Maroc”.

Le sénateur de l’Oklahoma s’est dit, en outre, “profondément préoccupé” par le fait que “le peuple sahraoui subit des décennies de promesses non tenues du Maroc”. Et de poursuivre dans ce sens: l’occupant marocain “n’a rien fait pour réparer les dommages causés aux Sahraouis”.

“Après toutes ces années, il n’a montré aucune volonté de résoudre le conflit sahraoui. Au contraire, le Maroc a entravé les efforts visant a trouver une solution mutuellement acceptable a la question du Sahara occidental”, a-t-il encore déploré.

Par ailleurs, Jim Inhofe s’est dit “heureux” que les candidats pour diriger le commandement militaire américain en Afrique (Africom) et le commandement américain des opérations spéciales (US SO Command) “aient accepté de soutenir” son évaluation.