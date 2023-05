L’hôpital des grands brûlés de Zéralda opérationnel à cette date (PHOTOS)

L’hôpital des grands brûlés de Zéralda à Alger sera mis en service le 5 juillet prochain, a annoncé lundi à Alger le ministre de la Santé, Abdelhak Saihi, relevant que cette infrastructure sera dotée d’équipements de pointe l’érigeant en modèle au niveau africain.

S’exprimant lors d’une visite d’inspection à cet hôpital, le ministre a indiqué que “cet édifice médical sera numérisé à 100% et doté d’équipements sophistiqués permettant d’assurer au malade une prise en charge optimal”.

L’hôpital des grands brûlés, “actuellement en phase de dernières retouches”, est parmi les plus grands établissements dans cette spécialité avec une capacité d’accueil de 140 lits, s’érigeant ainsi en modèle au double plan national et international.

Pour sa part, le chef de service des brûlés et de chirurgie à l’hôpital de Douéra, Djaafar Bacha, a souligné que cet hôpital sera, une fois inauguré en juillet prochain, parmi les plus grands établissements hospitaliers dans ce domaine eu égard à sa capacité d’accueil et aux équipements dont il disposera.

Le ministre a suivi, durant cette visite d’inspection, des explications sur les différentes spécialités et les équipements au niveau de cette infrastructure hospitalière, insistant, à cet égard, sur la numérisation et la nécessite d’œuvrer pour faire de cet hôpital un modèle à suivre en matière de conditions de travail et de prise en charge des patients.