L’islamophobie bat son plein en France!

Trois bouteilles incendiaires ont été déposées dans la nuit de jeudi 5 a vendredi 6 mai 2022 près d’une des mosquées de Metz (Moselle). Elle a été dégradée. L’acte, jugé islamophobe par le maire François Grosdidier, n’a pas été revendiqué. Une enquête a été ouverte.

Dans la nuit de jeudi 5 a vendredi 6 mai 2022, trois bouteilles incendiaires – des cocktails Molotov – ont été lancées contre la façade d’une des mosquées de Metz (Moselle), raconte France Bleu Lorraine Nord.

Deux d’entre elles ont pris feu. Un fidèle a découvert les dégradations a l’encontre du centre Merkez Camii au petit matin, complète Le Républicain Lorrain.

Une enquête ouverte

Les bouteilles n’ont pas provoqué d’incendie, précisent les médias locaux. Pour autant, de la fumée noire s’est répandue et a pu pénétrer dans la mosquée par une fenêtre laissée ouverte. Les dégradations seraient minimes.

Selon le quotidien régional, l’acte n’a pas été revendiqué. Une enquête a été ouverte et a été confiée a la police.

« J’espère que les auteurs seront sanctionnés »

Immédiatement le maire de Metz François Grosdidier s’est rendu sur place puis a réagi sur les réseaux sociaux. « Je condamne avec la plus grande fermeté cet acte d’islamophobie, a-t-il écrit. J’espère que les auteurs seront identifiés et sévèrement sanctionnés ».