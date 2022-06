Madjer condamné a 6 mois de prison ferme

Le verdict vient de tomber! L’ancien joueur et sélectionneur national Rabah Madjer est condamné, ce jeudi 9 juin 2022, a six (6) mois de prison ferme et a 100 000 dinars d’amende.

Madjer est condamné dans le cadre de l’affaire de la manne publicitaire pour fausse déclaration tandis qu’il ait été innocenté des autres chefs d’accusation liés a l'”escroquerie”, “le faux” et “l’usage de faux” ainsi que “l’usurpation d’identité”.

Son associé, “M.Brahim” a écopé lui aussi de la même peine. Les deux prévenus sont condamnés a payer la somme de 500 000 dinars (50 millions de centimes) a titre de dédommagement au profit de la partie civile (ANEP).

18 mois de prison requis contre Rabah Madjer

Le procureur de la République près le tribunal de Sidi M’hamed a requis, ce jeudi 2 juin 2022, une peine de 18 mois de prison ferme a l’encontre de l’ancien international Rabah Madjer dans le cadre de l’affaire de la manne publicitaire.

Le verdict sera rendu le 9 juin prochain.

Une même peine a également été requise contre l’associé de Rabah Madjer, a savoir Meslem Benbrahem.

Le procès de Rabah Madjer reporté au 26 mai

Le tribunal de Sidi M’hamed a reporté, jeudi, au 26 mai le procès de l’ancien sélectionneur national, Rabah Madjer, poursuivi en qualité d’ancien directeur d’un journal sportif ayant bénéficié de publicité de manière illégale.

Rabah Madjer est poursuivi avec un autre partenaire pour escroquerie, arnaque, faux et usage de faux ayant permis au journal sportif Al-Balagh Erriadi, dirigé par l’ancien footballeur international et paraissant a Oran, de bénéficier de publicité de manière illégale.

L’Agence nationale d’édition et de publicité (ANEP) s’est constituée partie civile dans cette affaire.

Madjer de nouveau devant la justice le 12 mai

L’ancienne Star des Verts Rabah Madjer comparaîtra le 12 mai prochain devant le tribunal de Sidi M’hamed dans le cadre de l’affaire de la “manne publicitaire”.

Rabah Madjer aurait bénéficié de manière illégale de pages de publicité de la part de l’Agence nationale d’édition et de publicité (ANEP) pour son journal sportif “El Balagh” qui a disparu et dont l’entreprise a été dissoute.

En effet, l’ancien sélectionneur national aurait perçu environ 30 milliards de centimes au titre de la publicité étatique.

L’homme a la talonnade magique et son associé (Ibrahim. M) sont poursuivis pour escroquerie, usurpation d’identité, fausse déclaration, faux et usage de faux.

Sidi M’hamed: Rabah Madjer a la barre

L’ancien sélectionneur national, Rabah Madjer a comparu dans la matinée de ce jeudi 07 octobre 2021, devant le juge d’instruction du tribunal de Sidi M’hamed.

Echorouk a appris de sources bien informées que l’ancien entraîneur des Verts avait été convoqué directement.