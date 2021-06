Manœuvres «African Lion 2021»: l’armée US nie toute entrée sur le sol sahraoui

Rabat encaisse un nouveau coup

L’armée américaine nie avoir donné son aval pour effectuer des exercices militaires avec le Maroc dans les territoires du Sahara occidental occupé, dans le cadre des exercices ” African Lion 2021″ comme le prétendent les autorités et les médias proches de El Makhzen.

De son côté, le Pentagone a démenti mardi l’annonce du Rabat selon laquelle les exercices conjoints «African Lion 2021» pilotés par les Etats-Unis et co-organisés par le Maroc auront lieu mi-juin en partie dans le désert du Sahara occidental.

L’Africom a fait également savoir dans un communiqué que ces exercices auxquelles participeront 7000 soldats issus de neuf (9) pays ne concernent pas le Sahara occidental.

Il précise que ces exercices auront lieu sur les territoires marocains, ajoutant que les sites où devraient se tenir ces exercices étaient choisis par les deux parties américaine et marocaine plusieurs mois avant la reconnaissance de Donald Trump en décembre 2020 de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental.

D’après un communiqué de l’US Army, plus de 740 soldats de la garde nationale de l’armée de Géorgie participeront a des exercices conjoints «African Lion 2021» a Tantan au Maroc du 7 au 18 juin prochain.

Ainsi, le communiqué précise on ne peut plus clair que les exercices conjoints «African Lion 2021» auront bel et bien lieu a Tantan et dans les régions du sud du Maroc et en dehors du territoire sahraoui.

Les exercices conjoints “African Lion 2021” pilotés par les Etats-Unis et co-organisés par le Maroc auront lieu mi-juin en partie dans le désert du Sahara occidental, un territoire disputé, a annoncé sur Twitter le Premier ministre marocain.

Ces précisons viennent ainsi démentir les propos du chef du gouvernement marocain Saad Eddine El Othmani qui a annoncé sur Twitter que «les exercices conjoints “African Lion 2021” pilotés par les Etats-Unis et co-organisés par le Maroc auront lieu mi-juin en partie dans le désert du Sahara occidental».