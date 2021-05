Maroc: une aide humanitaire pour “masquer” le scandale de normalisation

Destinées a la population ghazaouie

Le Maroc a envoyé, dans la nuit de samedi a dimanche, une aide humanitaire a Ghaza et aux territoires palestiniens sur fond de grogne interne suite a la normalisation avec l’occupant israélien il y a quelques mois.

Vendredi, Rabat a annoncé l’envoi de quarante (40) tonnes d’aide humanitaire composées de denrées alimentaires, des médicaments pour les cas urgents et des couvertures.

Cette action coïncide avec l’interdiction par les forces de l’ordre des manifestations en guise de soutien et de solidarité avec la cause palestinienne et de dénonciation de l’agression israélienne contre Ghaza et El Aqsa.

Le ministère des Affaires étrangères marocain s’est contenté de qualifier, dans un communiqué publié quelques heures plus tôt, que les agressions et les crimes commis contre les Palestiniens a El Qods et a Ghaza de “violence commise dans les territoires palestiniens occupés”, sachant que Mohamed VI est le président de la Commission Al Qods.

Il est utile également de rappeler que le chef de la diplomatie marocaine Nasser Bourita avait annoncé, lors d’un congrès sioniste aux Etats-Unis (AIPAC) tenu en visioconférence que “son pays (le Maroc) est très sincère quant au processus de normalisation et qu’il est prêt d’y aller le plus loin possible“.